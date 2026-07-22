Jaka powinna być ul. Jagiellońska? Trwa zbiórka podpisów

Aktywiści oczekują otwartej debaty o zagospodarowaniu tej części Śródmieścia. Fot. Mirosław WINCONEK

Partia Razem ruszyła ze zbiórką podpisów mieszkańców pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. Aktywiści oczekują otwartej debaty o zagospodarowaniu tej części Śródmieścia.

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- Mamy już ponad 150 podpisów z 400 wymaganych. Ale chcemy zebrać ich więcej niż 400. Podpisy będą zbierane wyłącznie w formie papierowej. Myślę, że zakończymy zbiórkę w połowie sierpnia - opowiada "Kurierowi" Radosław Kopkiewicz z partii Razem. - W tej chwili ul. Jagiellońska działa jak ulica tranzytowa, a tak nie powinno być. Najważniejsze, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli na ten temat.

Konsultacje mają objąć, jak wskazuje Radosław Kopkiewicz, organizację ruchu samochodowego i pieszego, parkowanie, organizację dostaw do lokali usługowych, bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ograniczenie hałasu komunikacyjnego, zwiększenie ilości zieleni czy estetykę przestrzeni publicznej.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych po zebraniu wymaganej liczby podpisów. W przypadku obszaru obejmującego ul. Jagiellońską nie funkcjonuje obecnie właściwa Rada Osiedla, która mogłaby zainicjować taki proces, dlatego inicjatywę podejmują mieszkańcy przy wsparciu moim i partii Razem - dodaje Radosław Kopkiewicz.

Wolontariusze zbierający podpisy będą obecni m.in. na Jarmarku Jakubowym. Można ich też spotkać na ul. Jagiellońskiej. ©℗

(as)

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