Środa, 15 października 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Jak unikać zagrożeń. Rozmowy z seniorami na ryneczku

Data publikacji: 15 października 2025 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2025 r. 10:00
Jak unikać zagrożeń. Rozmowy z seniorami na ryneczku
Spotkanie było także okazją do zaproszenia seniorów na debatę społeczną „Bezpieczeństwo szczecińskich seniorów”. Fot. KMP Szczecin  

Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie pojawili się ostatnio na lokalnym ryneczku. Podczas codziennych zakupów spotkali się z seniorami, by porozmawiać o bezpieczeństwie w ramach programu „Rozsądny Senior”.

REKLAMA

W trakcie rozmów funkcjonariusze przypomnieli mechanizmy działania oszustów podszywających się pod członków rodziny („na wnuczka”) oraz oszustów oferujących fikcyjne inwestycje finansowe. Niestety, do tych przestępstw wciąż dochodzi na terenie miasta. Policjanci wyjaśniali, jak rozpoznać próby wyłudzenia pieniędzy, jak reagować w sytuacjach budzących podejrzenia i do kogo zwracać się o pomoc.

Spotkanie było także okazją do zaproszenia na debatę społeczną „Bezpieczeństwo szczecińskich seniorów”, która odbędzie się 28 października br. w godz. 9-12.30 w Domu Kultury „Słowianin” przy ul. Korzeniowskiego 7.

(K)

REKLAMA

Komentarze

Taki Senior
2025-10-15 09:43:44
niech łoddaje dzieciom i wnuczkom dobrowolnie zaskórniaki i nikt już Go nie będzie okradał? A to kisi bez pożytku,a nie pomoże potrzebującym bąbelkom.Jessika, Sebek czekają na Wasze piniendze!PIS Wam nadawał jak głupi koniowi siana bez potrzeby.I tak zamiast trumny pochowamy Was w dzbanku za 100,- bez mszy oczywiście!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA