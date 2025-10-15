Jak unikać zagrożeń. Rozmowy z seniorami na ryneczku

Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie pojawili się ostatnio na lokalnym ryneczku. Podczas codziennych zakupów spotkali się z seniorami, by porozmawiać o bezpieczeństwie w ramach programu „Rozsądny Senior”.

W trakcie rozmów funkcjonariusze przypomnieli mechanizmy działania oszustów podszywających się pod członków rodziny („na wnuczka”) oraz oszustów oferujących fikcyjne inwestycje finansowe. Niestety, do tych przestępstw wciąż dochodzi na terenie miasta. Policjanci wyjaśniali, jak rozpoznać próby wyłudzenia pieniędzy, jak reagować w sytuacjach budzących podejrzenia i do kogo zwracać się o pomoc.

Spotkanie było także okazją do zaproszenia na debatę społeczną „Bezpieczeństwo szczecińskich seniorów”, która odbędzie się 28 października br. w godz. 9-12.30 w Domu Kultury „Słowianin” przy ul. Korzeniowskiego 7.

