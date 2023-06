Jak się zmieniał Szczecin?

Szczecinianin

2023-06-17 09:53:03

" Jest on, podobnie jak większość miasta, w remoncie. " Jakies dane/dokumenty (i ich żródła) na temat tego ze wiekszosc miasta była w remoncie...Co to znaczy wiekszość 60/70/80/90%!?! Czy tylko na zasadzie jedna babcia drugiej babci... Może chwila zastanowienia nad tym co sie pisze/wypisuje