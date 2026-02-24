Wtorek, 24 lutego 2026 r. 
Iwona Gawrońska Mecenasem Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 24 lutego 2026 r. 11:27
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2026 r. 11:44
Fot. Dariusz Gorajski  

Wtorkowa sesja Rady Miasta Szczecin tradycyjnie zaczęła się od wspomnień o zmarłych Szczecinianach zasłużonych dla naszego miasta. Przewodniczący rady, Paweł Bartnik, przypomniał osiągnięcia kompozytora Romana Kraszewskiego, Marka Kubika, prezesa Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej oraz społecznika, Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie Henryka Kołodzieja.  

Potem miasto przyznało honorowy tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych Iwonie Gawrońskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

- Jej praca łączy doświadczenie, wiedzę, kompetencje społeczne z osobistym zrozumieniem codziennych wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami -  mówił podczas laudacji zastępca prezydenta Marcin Biskupski. - Pani Iwona jest również wolontariuszką w szczecińskim klubie sportowym "Start Szczecin" prowadzącym działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji społecznej. To osoba życzliwa, uśmiechnięta, pełna empatii wobec drugiego człowieka, z pełnym oddaniem traktuje swoje posłannictwo, nigdy nie odmawia pomocy, kierując się przy tym głębokim humanitaryzmem. 

- Z uwagi na to, że mam niepełnosprawnego syna, środowisko osób niepełnosprawnych jest mi bardzo bliskie, bardzo lubię swoją pracę, lubię pomagać, to jest moje życie  - mówiła Iwona Gawrońska. - Tak długo, jak zdrowie pozwoli, będę służyła osobom niepełnosprawnym. 

(as)

