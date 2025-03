„Iskierki” za ladą. Kup skarpetki, wesprzyj działalność stowarzyszenia

Już po raz trzeci za ladą, przy stoisku ze skarpetkami (pozornie) nie do pary staną podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Już po raz trzeci dorośli podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” będą sprzedawać kolorowe skarpetki na specjalnym stoisku w CHR Galaxy w Szczecinie. To doroczna inicjatywa organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, przypadającego 21 marca. Celem wydarzenia jest przełamywanie stereotypów i zwiększanie świadomości społecznej na temat osób z Zespołem Downa. Akcję, jak co roku, organizuje Fundacja Oczami Brata oraz firma Many Mornings.

– Dwie poprzednie edycje okazały się niezwykle wielkim i ważnym wydarzeniem dla naszych podopiecznych, dlatego z radością odebraliśmy informację o tegorocznej edycji – mówi Jolanta Ćwirko, członkini Stowarzyszenia i koordynatorka wydarzenia. – Zaangażowanie do praktyk naszych dorosłych podopiecznych to dla nich okazja do spróbowania się w prawdziwej i odpowiedzialnej pracy. Takie okazje wciąż są rzadkością, ponieważ rynek pracy dla osób z Zespołem Downa praktycznie nie istnieje. Część naszych podopiecznych zakończyła już edukację i niestety, można powiedzieć, że ich potencjał się marnuje – spędzają czas w domu, nie mając perspektyw zawodowych. Dzięki takim inicjatywom możemy chociaż na chwilę uruchomić te osoby i pchnąć je do dalszego działania. To mały, ale ważny krok w procesie dążenia do samodzielności i samostanowienia dorosłych osób z Zespołem Downa.

Od 12 do 21 marca, w wybranych godzinach, Iskierki będą wspierać pracowników Many Mornings na stoisku handlowym w CHR Galaxy (1 piętro, obok Sephory). Część przychodu ze sprzedaży na stoisku w tych dniach zostanie przekazana na działalność Stowarzyszenia „Iskierka”. Praktykanci (podopieczni „Iskierki”) będą także wyposażeni w ulotki z informacjami o możliwości wsparcia działalności Stowarzyszenia.

To wyjątkowa okazja, by wyrazić wsparcie i akceptację dla osób z Trisomią 21. Tego dnia tradycją stało się zakładanie skarpetek nie do pary, które symbolizują dodatkowy chromosom, ale także niedopasowanie społeczne i genotypowe, z którym borykają się osoby z Zespołem Downa.

– Skarpetki te przypominają również o różnorodności i unikalności każdego człowieka, niezależnie od różnic – dodają organizatorzy. – Marka Many Mornings, znana z produkcji skarpetek (pozornie) nie do pary, doskonale wpisuje się w to święto, łącząc modę z ważnym przesłaniem.

(sag)