Inwestycja przy ul. Grobla. Tarasy widokowe i slip do wodowania łódek

Nowe zagospodarowanie nadodrzańskiego terenu ma zbliżyć mieszkańców i turystów do rzeki. Fot. SIM

Nadodrzański teren przy ul. Grobla w Szczecinie ma stać się miejscem aktywnego wypoczynku nad wodą. Wartość inwestycji, która ma tak zmienić ten fragment miasta, oszacowano na kwotę 23 milionów złotych. Finansowo zostanie wsparta Funduszami Europejskimi dla Pomorza Zachodniego.

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Najbardziej widoczną zmianą będzie nowy bulwar — ciąg pieszy wzdłuż linii brzegowej Odry z tarasami widokowymi, ławkami, miejscami wypoczynkowymi, stojakami dla rowerów i oświetleniem. Równolegle prowadzone będą prace hydrotechniczne: umocnienie skarp rzeki, budowa dwóch odcinków nabrzeża oczepowego, montaż slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających oraz pomostów. Część inwestycji obejmie też pogłębienie koryta Odry i przebudowę cieku Grzęziniec.

Projekt przewiduje również budowę ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych, przyłączy instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych — w tym dwóch stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych oraz instalacji umożliwiającej organizację wydarzeń plenerowych. W zakresie robót znajdą się też prace rozbiórkowe i nowe nasadzenia zieleni.

- Krok po kroku, systematycznie przybliżamy Szczecin do wody – mówił Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina podczas podpisywania umowy na dofinansowanie tego projektu. – Po nowych bulwarach, zakątkach wodnych przyszedł czas na kolejne projekty, takie jak teren przy ulicy Grobla. To naturalna kontynuacja strategii, w której krok po kroku łączymy ze sobą miejsca rekreacji nad wodą. Dzięki takim projektom Odra staje się coraz bardziej dostępna, a poszczególne miejsca nad rzeką tworzą spójną sieć przestrzeni publicznych dla mieszkańców i turystów.

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj-buduj. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Umowę o dofinansowanie podpisano w poniedziałek, 29 czerwca. Pod dokumentem podpisy złożyli Michał Przepiera oraz członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz.

(sag)

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