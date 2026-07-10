Interwencja po publikacji. Właściciel działki ma 30 dni na uprzątnięcie odpadów

Właściciel działki ma miesiąc na uprzątnięcie odpadów. Fot. Internauta

Wracamy do sprawy nielegalnie porzuconych odpadów, które znaleziono przy polnej drodze w pobliżu zadrzewień w obrębie Lipnik na terenie gminy Stargard.

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O sprawie poinformował nas czytelnik, który zwrócił uwagę nie tylko na stertę śmieci, ale również na dokumenty zawierające dane osobowe znalezione wśród odpadów. Na jednym z nich widnieją dane kobiety mieszkającej na osiedlu Sosnowym w Kobylance, natomiast kolejny dokument zawiera informacje dotyczące mieszkanki ul. Lotników w Stargardzie. Dokumenty mogą stanowić istotny materiał w prowadzonych czynnościach wyjaśniających.

Po naszej publikacji do sprawy odniósł się Urząd Gminy Stargard.

- Urząd Gminy Stargard przeprowadził oględziny terenu - informuje zastępca wójta Łukasz Młynarczyk. - Podczas wizji lokalnej potwierdzono obecność różnego rodzaju odpadów składowanych na działce nr 14/4 w obrębie Lipnik. Na miejscu znajdują się odpady komunalne, bioodpady, a także pozostałości po pracach remontowych i budowlanych.

Jak wyjaśnia zastępca wójta, działka, na której zalegają śmieci, nie należy do gminy.

- Działka nie jest własnością Gminy Stargard, w związku z tym właściciel nieruchomości został wezwany do uporządkowania terenu w terminie 30 dni od otrzymania pisma - informuje Łukasz Młynarczyk. - Gmina obecnie zobowiązała właściciela terenu, bo jako jedyny obecnie odpowiada za nieruchomość, do posprzątania odpadów. Właściciel wówczas sam pewnie zdecyduje, czy sprawę przekaże organom ścigania, czy też uporządkuje nieruchomość we własnym zakresie. ©℗

(w)

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