Intercity darmowe dla uchodźców do końca marca, w Polregio bez zmian

Do północy z piątku na sobotę obowiązują darmowe przejazdy w niektórych pociągach PKP Intercity dla osób, które uciekły z Ukrainy przed rosyjską agresją. Spółka postanowiła jednak przedłużyć preferencyjne zasady korzystania z jej pociągów. W Polregio oferta nie ma ograniczeń czasowych.



- Obywatele Ukrainy nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z części pociągów PKP Intercity. Obowiązujące od 26 lutego br. zasady odprawy podróżnych przekraczających ukraińsko-polską granicę zostają wydłużone do końca marca - informuje Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity S.A. - Wprowadzona od 26 lutego br. możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy w 2. klasie pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie całej Polski zostaje wydłużona na dotychczasowych zasadach do 31 marca.

Darmowe przejazdy odbywają się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Do tej pory już ponad 919 tys. obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity na terenie kraju. Ponad 333 tys. pasażerów podróżowało koleją z terenów przygranicznych w różnych kierunkach Polski, głównie do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic. Nadal widoczne jest także duże zainteresowanie przejazdami do Berlina, jak również do Pragi i Wiednia.

- O zasadach przejazdu od 1 kwietnia br. PKP Intercity będzie informować w odrębnym komunikacie - dodaje Katarzyna Grzduk.

W spółce Polregio, która bezpłatne przejazdy swoimi pociągami wprowadziła 7 marca bez ograniczeń czasowych, nie zmieniają się. ©℗

