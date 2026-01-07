Inauguracja III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa

W sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w środę 7 stycznia odbyła się pierwsza sesja trzeciej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Miała uroczysty charakter, inaugurując działalność nowo wybranych radnych.

Podczas sesji radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. W ten sposób formalnie rozpoczęli pracę w III kadencji Sejmiku i potwierdzili gotowość do reprezentowania młodzieży z całego województwa.

W skład Sejmiku wchodzi 30 radnych. Część z nich kontynuuje działalność rozpoczętą w poprzedniej kadencji, posiadając doświadczenie w pracy młodzieżowego samorządu. Druga część to debiutanci, którzy po raz pierwszy uczestniczą w działalności na szczeblu regionalnym. Taki układ pozwala łączyć doświadczenie z nowymi pomysłami i wprowadzać świeże inicjatywy.

Jednym z głównych punktów sesji był wybór przewodniczącego Sejmiku. Zdecydowano, że funkcję tę ponownie obejmie Maciej Dąbrowski, dotychczasowy przewodniczący. Jego wybór zapewnia ciągłość działań i pozwala korzystać z doświadczenia zdobytego w poprzedniej kadencji.

Podczas obrad ustalono również podstawowe zasady organizacyjne. Radni omówili plan pracy, podzielili obowiązki i rozpoczęli przygotowania do działań na nadchodzące miesiące. Sesja była także okazją do integracji nowych członków Sejmiku oraz poznania się w szerszym gronie.

III kadencja Młodzieżowego Sejmiku będzie kontynuować działania poprzedników. Radni będą reprezentować głos młodzieży, uczestniczyć w konsultacjach społecznych oraz angażować się w inicjatywy lokalne. Ich zadaniem jest także promowanie postaw obywatelskich i rozwijanie świadomości samorządowej wśród młodych mieszkańców regionu.

Aktywność w młodzieżowym samorządzie pozwala na naukę współpracy, odpowiedzialności i podejmowania decyzji w ważnych sprawach społecznych. Dzięki działalności w Sejmiku młodzi ludzie mają możliwość wyrażania opinii dotyczących problemów lokalnych i regionalnych, co zwiększa ich wpływ na życie społeczności.

Nowi radni i przewodniczący rozpoczynają swoją pracę z zamiarem kontynuowania pozytywnych inicjatyw poprzedniej kadencji. Będą organizować spotkania, debaty i projekty edukacyjne oraz rozwijać współpracę między młodzieżowymi radami gmin i miast.©℗

Fot. Dariusz Gorajski

