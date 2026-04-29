Środa, 29 kwietnia 2026 r. 
IMGW ostrzega przed przymrozkami w całym kraju

Data publikacji: 29 kwietnia 2026 r. 16:30
Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2026 r. 16:30
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla wszystkich 16 województw. Temperatura przygruntowa w nocy spadnie nawet do minus 12 st. C.

Alerty przed przymrozkami w woj. zachodniopomorskim nie dotyczą terenów położonych nad morzem. Na pozostałych terenach Instytut prognozuje przymrozki do około minus 1 st. C. W niektórych miejscach temperatura może jednak spaść nawet do minus 12 st. C przy gruncie.

Alerty zaczną obowiązywać w środę o godz. 21 i pozostaną w mocy do godz. 7.30 w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

