Iluminacje tu i ówdzie - drzewozaury w parku Żeromskiego

Jestem bardzo zawiedziona , spieszyliśmy się na 21 ,żeby zdążyć na światła , czekaliśmy 2 godziny i nic . ?? Co to miało być , tyle ludzi wprowadzić w błąd???

Festiwal? Raczysz pan kpić, polecam organizatorom odwiedzenie innego miasta (Toruń tam jest festiwal) bo to co można było zobaczyć to jakieś żarty!

To namiastka tego jak powinno być iluminowane miasto na codzień. Żaden festiwal a próbka tego, co jest normalnością w innych europejskich metropoliach. Miejmy nadzieję, że władze miasta rozpoczną inwestycje w tym zakresie.

Stefan

2021-08-13 23:57:17

Co to była za żenada haha, tak powinno być na co dzień a nie jakiś festiwal, co za amatorka