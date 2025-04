Ile świadczeń honorowych w regionie? Dodatek za sto lat

Szczeciński ZUS wypłaca 122 świadczenia dla stulatków. Fot. Ryszard PAKIESER/archiwum

Osobom, które skończyły sto lat, przysługuje dodatkowe comiesięczne świadczenie honorowe. W naszym województwie ZUS wypłaca ich 180, z czego aż 164 kobietom. Po marcowej waloryzacji wynosi ono 6589,67 zł.

Najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w regionie szczeciński ZUS – 122. Koszalińska placówka przekazuje ich 58.

– Dwie najstarsze osoby, które je pobierają, mają 107 lat i są to kobiety z terenu szczecińskiego oddziału ZUS-u – mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Z kolei urodzony w 1920 roku mężczyzna jest najstarszą osobą, której koszalińska placówka przekazuje świadczenie honorowe.

Świadczenie honorowe – zgodnie z przepisami – przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty. W takim przypadku jest przyznawane z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku.

Decyzję stulatek otrzyma z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (m.in. z ZUS-u, KRUS-u, wojskowego organu emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Biura Emerytalnego Służby Więziennej).

W przypadku gdy emeryturę albo rentę wypłacają dwa różne organy, to świadczenie honorowe przyzna i będzie przekazywał ZUS.

– Świadczenie honorowe może być przyznane też po złożeniu wniosku – tłumaczy Karol Jagielski. – Dotyczy to osób, które nie mają prawa do świadczenia wymienionego w ustawie, np. emerytury, renty. Ale mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i po ukończeniu 16 lat miały ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat. W tej sytuacji ZUS przyzna świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

