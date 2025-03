II Szczecińskie Forum Kobiet w filharmonii. Energia ponad trzystu szczecinianek

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a hol Szczecińskiej Filharmonii wypełniła kobieca energia ponad trzystu szczecinianek. Fot. Gabriela Raczkowska

We wtorek, 4 marca, w Sali Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej rozpoczęło się świętowanie Dnia Kobiet. To już drugie takie spotkanie, organizowane przez Radę Kobiet, działającą od 2023 roku przy prezydencie miasta. Tegoroczne Forum Kobiet obrało za temat przewodni motywowanie do działania i wspieranie w walce z trudnościami. Celem spotkania było zbudowanie bezpiecznej, otwartej społeczności kobiet, wysłuchanie wzajemnych historii i powiększenie sieci kontaktów w przerwach między wykładami.

- W tym roku otrzymałyśmy większą salę, bo w zeszłym roku brakowało miejsc. Myślę, że filharmonia jest wspaniałym miejscem dla naszej inicjatywy – opowiadała o wydarzeniu Isobel Perera-Turostowska, członkini Rady Kobiet. – Energia jest świetna. My, jako organizatorki, jesteśmy różnorodne, wiekowo i w naszych aktywnościach, tak samo kobiety, które przychodzą na wydarzenie – staramy się, aby każda znalazła coś dla siebie.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Anity Gałek jako przedstawicielki i przewodniczącej Rady Kobiet. Głos zabrał również Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta. W roli prelegentów wystąpili: lek. med. Joanna Zakrzewska-Bekier, dziennikarka i trenerka Beata Tadla, a także Conrado Moreno – konferansjer, dziennikarz, prezenter. Wszystkie wykłady miały na celu czerpanie wiedzy od siebie nawzajem i motywowanie się do sięgania po więcej, przekraczania fizycznych i społecznych barier na drodze realizacji siebie.

- Żyjemy w takim kręgu kulturowym gdzie „matka Polka’’ musi wszystko; musi się poświęcać, musi ogarniać, nie może się poddawać, nie może płakać (…) czasami ten pancerz staje się za ciężki i w sytuacji, kiedy nas życie przytłacza, jest tym trudniej o taką pomoc prosić – mówiła o radzeniu sobie z traumą i odzyskiwaniu sprawności dr Joanna Zakrzewska-Bekier. - Koleżankujmy się, spotykajmy się, bo to nas zabezpiecza na przyszłość, na życie. (…) Bądźmy uważni na to, co mówimy – o sobie, ale i o naszych bliskich. W momentach, w których jest nam trudno, inni przypominają nam, kim jesteśmy.

- To jest moje pierwsze Forum, jestem bardzo mile zaskoczona, wspaniałe przedsięwzięcie. Jest w tym wszystkim jakiś moment uniesienia. To piękne, że kobiety mogą się tu dzielić swoimi sukcesami, celami, zachwytami, nie tylko problemami. Obdarowujemy się uśmiechami, w tym pięknym holu Szczecińskiej Filharmonii, która dodaje temu wszystkiemu sznytu – opowiadała uczestniczka wydarzenia, Magdalena Żak.

Uczestniczki już się zastanawiają, co przyniesie przyszłoroczna edycja wydarzenia. Jedno jest pewne – kobiety chcą się spotykać i rozmawiać, a to z pewnością siła napędowa do kolejnych inicjatyw.©℗

(gr)