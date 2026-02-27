II Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Partyzanckie ognisko...

Plakat: Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego Fot. archiwum

W sobotę o godz. 10, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbędzie się II Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych po Puszczy Bukowej, który zakończy się ogniskiem partyzanckim.

Rajd wyruszy z Kołowa, spod głazu upamiętnienia Rotmistrza Witolda Pileckiego (przy kościele w Kołowie), gdzie m.in. uczestnicy oddadzą hołd Rotmistrzowi, a następnie wszyscy przejdą na szlaki Puszczy Bukowej. Po zakończonym wędrowaniu zorganizowane zostanie partyzanckie ognisko (w sąsiedztwie Kołowa), gdzie na pewno będzie coś na ząb (m.in. wspólne pieczenie kiełbasek). Nie zabraknie też piosenek partyzanckich, a także opowieści o Żołnierzach Wyklętych oraz ich walce o wolną i niepodległą Polskę!

Będą również atrakcje dla dzieci, a rekonstruktorzy z Klubu Historycznego Szlakiem Narbutta przygotują obozowisko Wyklętych! Na to wydarzenie dla całych rodzin wstęp jest oczywiście wolny.

Na rajd i ognisko zapraszają: Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego, Jesteśmy – by pamiętać oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Kołowianki”, przy współpracy ze wspomnianym Klubem Historycznym Szlakiem Narbutta.

(mij)

