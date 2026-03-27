Idą święta! Trzy dni z Jarmarkiem Wielkanocnym w Szczecinie

Trzydniowy Jarmark Wielkanocny rozpoczął się w piątek w alei kwiatowej. Do Szczecina ze swoją ofertą przyjechało ponad 40 wystawców. Wśród nich zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i rękodzielnicy z południa Polski oraz rolnicy z Podlasia.

To okazja, by kupić wielkanocne dekoracje, pisanki, domowe wypieki, rzemieślnicze wędliny i inne smakołyki.

Na jarmarku będą też zabawy i warsztaty, koncerty muzyczne oraz pokazy tańca ludowego. W sobotę i niedzielę odbędą się m.in. warsztaty malowania pisanek, tworzenia wielkanocnych palm, naturalnych wianków, a także dekorowania świątecznego stołu i koszyczka.

Najmłodsi mogą wziąć udział w grach i zabawach zręcznościowych. Będą animacje, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy oraz wizyty wielkanocnego zajączka.

W ramach akcji „Zerwij z foliówką – odbierz materiałówkę” każdy odwiedzający, przynosząc kilka plastikowych toreb do Centrum Informacji Turystycznej, otrzyma torbę wielokrotnego użytku.

Szczeciński Jarmark Wielkanocny potrwa od 27 do 29 marca. W piątek można go odwiedzać do godz. 21, w sobotę w godz. 10-21, a w niedzielę w godz. 10-20. (K)

