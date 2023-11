Honorowi dawcy krwi odznaczeni w Szczecinie [GALERIA]

Odznaczenie Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu przyznawane jest przez Ministra Zdrowia osobom, które oddały min. 20 litrów krwi. Fot. Dariusz Gorajski

Kilkadziesiąt osób otrzymało w sobotę (25 listopada) w Szczecinie odznaczenie Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Uroczystość odbyła się przed południem w Willi Lentza. Wydarzenie zorganizowano z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które trwają od 22 do 26 listopada.

Nagroda przyznawana jest przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi. To wyraz podziękowania za bezinteresowne ratowanie życia i cenny dar, jakim jest krew.

Patronat nad sobotnią uroczystością objęli wicewojewoda oraz marszałek województwa. Podczas gali wręczenia odznaczeń obecni byli prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz poseł Zbigniew Bogucki. Wydarzenie poprowadziła Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Podziękowała honorowym dawcom za humanitarną postawę i ratowanie życia, również w imieniu osób, które ocalały dzięki krwi dawców.

- Krew jest ważna. Ważne jest też to, co dajecie innym: zdrowie i szansę na życie - mówił podczas gali prezydent Piotr Krzystek. - Cieszę się, że ośrodek krwiodawstwa w Szczecinie działa tak prężnie i że budowane jest środowisko dawców. Mam nadzieję, że to grono będzie się powiększać.

Głos zabrał również Zbigniew Bogucki: - Jesteście państwo krewnymi dla tych ludzi, do których trafiła wasza krew. Tworzycie wspólnotę ludzi, którzy sobie pomagają - mówił.

Poinformował też, że trwają prace nad nadaniem odznaczenia drugiego stopnia dla krwiodawców.

Głównym punktem programu było wręczenie odznaczeń. Kilkadziesiąt osób otrzymało je z rąk prezydenta Piotra Krzystka. Uroczystość zakończył recital pianisty Aleksa Marka. ©℗

(aj)