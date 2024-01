Holowanie nie tylko za złe parkowanie

Samochody odholowywane są nie tylko z powodu złego parkowania. Fot. archiwum

Koniec roku sprzyja zadawaniu pytań o stan miejskich finansów. O wpływy z tytułu odholowania niewłaściwie zaparkowanych pojazdów za lata 2018-2023 zapytał prezydenta miasta radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej.

Jak przypomina Anna Szotkowska, zastępczyni prezydenta miasta, samochody odholowywane są nie tylko z powodu nieprawidłowego parkowania, lecz także z kilku innych przyczyn, które ściśle regulują stosowne przepisy zawarte w art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchy drogowym. Zaznacza też, że nie są prowadzone oddzielne statystyki dotyczące wpływów do budżetu miasta z tytułu usuwania wyłącznie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych.

Z tytułu usuwania pojazdów na podstawie tych przepisów do budżetu miasta w latach 2018-2023 najwięcej pieniędzy wpłynęło w roku 2018 i było to ponad 1 032 330 zł. W 2019 roku – ponad 860 tys. zł, w 2020 – ponad 548 tys. zł, w 2021 – ponad 625 tys. zł, w 2022 – ponad 781 tys. zł. W mijającym roku, do końca listopada miejska kasa zyskała prawie 952 tys. zł.

– Ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje – stwierdził w rozmowie z „Kurierem” radny Słowik. – Dzięki tej statystyce widać, że służby miejskie nie próżnują i dzięki ich pracy miejska kasa jest zasilana sporymi wpływami. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI