Hołd dla Powstańców Wielkopolskich. IPN odnowił kolejny nagrobek

Nagrobkowi Wincentego Dąbrowicza groziła likwidacja. Nie doszło do tego. Miejsce zostało odnowione. Fot. Alan Sasinowski

Instytut Pamięci Narodowej odnowił nagrobek pochowanego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Powstańca Wielkopolskiego, Wincentego Dąbrowicza. Obok tego miejsca pochówku w poniedziałek, w 107. rocznicę zakończenia powstania, oddano hołd panu Wincentemu i wszystkim innym uczestnikom zwycięskiego dla Polski zrywu. W kameralnej uroczystości brał udział m.in. poczet sztandarowy wystawiony przez uczniów XVI LO w Szczecinie.

Żaden z krewnych pana Wincentego nie mieszka w Szczecinie. Jego grobem nie miał kto się zajmować. Nie było na nim nawet kamienia nagrobnego, tylko drewniany krzyż. Miejsce miało zostać zlikwidowane.

- Dzięki współpracy z Zakładem Usług Komunalnych, który wskazał nam, że taki grób jest, udało nam się ochronić go przed likwidacją. To kolejny taki grób. Uratowanie go jest dla nas najważniejsze - mówił dyrektor szczecińskiego IPN-u, Krzysztof Męciński. - Ustawa z 2018 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pozwala nam otoczyć opieką takie miejsca.

Historyk przypomniał, że udane dla Polski powstanie wielkopolskie ustanowiło zachodnią granicę II RP - z Poznaniem jako polskim miastem. Wysiłek powstańców przełożył się też na to, jak zachodnia granica naszego kraju wyglądała po drugiej wojnie światowej.

- Pełna patriotyzmu Wielkopolska miała istotny wkład w zagospodarowanie Pomorza Zachodniego - stwierdził Krzysztof Męciński. - Wielkopolska niejako adoptowała Pomorze Zachodnie. Powstańcy Wielkopolscy budowali polskość Szczecina. Urzędnicy, lekarze, naukowcy z Wielkopolski pomagali w uruchomieniu Szczecina po zniszczeniach wojennych, gdy to miasto znalazło się w granicach państwa polskiego. W Szczecinie było silne koło środowiskowe Powstańców Wielkopolskich działające przy jedynej legalnej (w PRL-u - AS) organizacji kombatanckiej, przy ZBOWiDzie.

Wincenty Dąbrowicz urodził się 17.01.1892 r. w miejscowości Ryczywół (pow. Oborniki). W młodości należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1913 r. został wcielony do wojska pruskiego do 29. Batalionu Saperów. Brał czynny udział w I wojnie światowej na froncie francuskim i rosyjskim. Zwolniony ze służby w stopniu kaprala. W styczniu 1919 r. dołączył do powstania wielkopolskiego. W składzie Kompanii Rogozińskiej brał udział w walkach o Rogoźno, Budzyń, Potulice, Chodzież i Międzychód. Wiosną 1919 r. został oddelegowany wraz z jednostką na front wschodni, gdzie kontynuował walkę w składzie 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich podczas wojny polsko-bolszewickiej. Walczył w okolicach Płocka oraz nad rzeką Dźwiną. Zdemobilizowano go w stopniu sierżanta. Był aktywnym członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich. Został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości.

IPN odnowił też inne groby na Cmentarzu Centralnym. Między innymi prof. Tadeusza Sokołowskiego czy gen. Aleksandra Litwinowicza. ©℗

Alan Sasinowski

