Hocki Klocki w Przecławiu. Mamy zaproszenia

W dniach 9-10 maja w GOKSiR w Przecławiu odbędzie się wydarzenie „Hocki Klocki”. Jest organizowane we współpracy z Łukaszem „Maysterem” Góreckim – zwycięzcą drugiej edycji programu Lego Masters.

„Hocki Klocki” to spotkanie kierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych kolekcjonerów, dla których klocki są czymś więcej niż tylko zabawką. Sercem festiwalu będzie ogromna wystawa autorskich konstrukcji przygotowanych przez twórców z całej Polski.

W programie ponadto m.in.: wystawa wielkoformatowych mozaik, odsłonięcie makiety budynku GOKSiR, spotkania z influencerami, konkursy, strefy budowania i kreatywnych wyzwań, strefa warsztatów oraz gier bez prądu.

Wydarzenie odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Rekreacyjnej. Sobota (9 maja) godz. 10-19, niedziela (10 maja) – 10-15.

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7248 z hasłem: kurier.klocki

Na SMS-y czekamy tylko w czwartek (7 maja). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

