Historia zapisana w zdjęciach. Spacerem po dawnych zakładach fotograficznych

To okazja, by przyjrzeć się bliżej zawodowi fotografa – nie tylko jako rzemiosłu, ale także jako sposobowi patrzenia na miasto i jego mieszkańców. Fot. Bartosz BARTULIS

Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" zaprasza na spacer szlakiem szczecińskich zakładów fotograficznych. Dodatkową atrakcją będzie wystawa wielkoformatowych negatywów.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 18 kwietnia o godz. 10. Miejscem zbiórki jest Plac Solidarności. Spacer poprowadzi Joanna Olszowska. Wydarzenie połączy narrację historyczną z praktycznym wglądem w zawód fotografa, a jego zwieńczeniem będzie prezentacja unikatowej wystawy wielkoformatowych negatywów wykonanych w technice camery obscury.

Punktem wyjścia spaceru będą biografie dwóch szczecińskich fotografów – pionierów powojennego miasta: Konrada Salamona i Anatola Weczera. Ich dorobek stanie się pretekstem do opowieści o pierwszych latach po II wojnie światowej, potrzebie dokumentowania zmieniającej się rzeczywistości oraz roli fotografii w utrwalaniu tożsamości lokalnej.

Trasa spaceru przebiegać będzie przez okolice Placu Solidarności, Aleję Kwiatową, Aleję Niepodległości, Bramę Portową, Plac Zwycięstwa, Aleję Wojska Polskiego, zakład MINIFOT, Plac Zgody, ul. Bałuki. Wystawa zdjęć odbędzie się o godz. 12 w Punkcie Sąsiedzkim "U Krysi".

