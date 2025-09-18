Grzegorz Kasicki prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie

Minister Sprawiedliwości powołał sędziego Grzegorza Kasickiego na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie na 6-letnią kadencję.

Grzegorz Kasicki urodził się i od zawsze mieszka w Szczecinie. Tu ukończył edukację, którą zwieńczyły studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tej uczelni był także zatrudniony przez kilka lat. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej od 1994 roku pracował w Sądach Rejonowych w Gryfinie i Szczecinie, a od 2003 roku orzeka w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Rozpoznawał wiele trudnych, skomplikowanych, czasami także budzących powszechne zainteresowanie opinii publicznej spraw. Od stycznia 2024 roku pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości.

Nowy prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie ma 56 lat. Jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci. (K)