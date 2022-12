Gryfus zaprasza na rajd. Tradycyjnie rowerem w Nowy Rok

Miłośnicy turystyki rowerowej ze Szczecina i Pomorza Zachodniego powitają 2023 rok na dwóch kółkach podczas Noworocznego Rajdu Rowerowego po Puszczy Wkrzańskiej. Rajd tradycyjnie organizuje Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która w ten sposób zainauguruje kolejny rowerowy sezon.

Spotkają się w niedzielę 1 stycznia w południe przy wejściu na Kąpielisko Głębokie. Ruszą nad jezioro Świdwie, gdzie będą składać sobie życzenia noworoczne i rozmawiać o rowerowych planach na kolejny rok.

Delektując się pięknem Puszczy Wkrzańskiej, rowerzyści pokonają ok. 30 kilometrów przez gminy: Szczecin, Police, Dobra. Jak zapowiada Paweł Malinowski z Fundacji Gryfus, tempo będzie spokojne, czysto rekreacyjne. Nad jeziorem Świdwie planowane jest wspólne ognisko, warto więc zabrać kiełbaski do pieczenia oraz inny prowiant.

– Osiem lat temu wybraliśmy się w pięć osób, a poprzednie nasze rajdy noworoczne gromadziły już ponad 100 miłośników turystyki rowerowej. To pokazuje, że Polacy wybierają coraz częściej aktywne formy witania Nowego Roku – mówi P. Malinowski.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich, którzy chcą aktywnie rozpocząć nowy rok. W wyjeździe mogą uczestniczyć całe rodziny, ale osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. Trzeba pamiętać również o zadbaniu o to, by rower był sprawny, posiadał wymagane oświetlenie. SKR Gryfus namawia też do jazdy w kasku.

Udział w rajdzie jest bezpłatny i może w nim uczestniczyć każdy chętny. Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej rejestracji zgłoszenia.

