Groźny wypadek w rejonie Ziemska. Jedna osoba poszkodowana

W sobotę ok. godziny 16.50 na drodze w rejonie miejscowości Ziemsko, w gminie Drawsko Pomorskie, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Auto z nieustalonych przyczyn zjechało z jezdni i wpadło do przydrożnego rowu.

– Na drodze do Ziemska był wypadek, ktoś jechał autem i wypadł z jezdni – relacjonuje internautka z gm. Ińsko.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W działaniach brały udział jednostki ratowniczo-gaśnicze z powiatów stargardzkiego i drawskiego, a także Wojskowa Straż Pożarna z Oleszna. Jak informuje Powiatowa Straż Pożarna w Drawsku Pomorskim, w wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Służby podkreślają, że warunki drogowe w powiecie drawskim są wyjątkowo trudne. Nawierzchnia dróg stała się śliska, miejscami pokryta lodem i cienką warstwą mokrego śniegu. Dodatkowe zagrożenie stanowią mgła oraz drobne opady śniegu, które znacznie ograniczają widoczność.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Prognozy zapowiadają dalsze spadki temperatur oraz możliwość opadów marznącego deszczu i śniegu. Zaleca się ograniczenie prędkości, zwiększenie odstępu między pojazdami, unikanie gwałtownych manewrów oraz sprawdzenie stanu opon zimowych i płynów eksploatacyjnych. W razie wątpliwości lepiej zrezygnować z podróży, niż narażać życie i zdrowie.

Świadkowie zdarzeń drogowych proszeni są o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112.

