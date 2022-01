Groźny wypadek pod Dobrzanami. Najechała na dziecko

Stargardzka policja prowadzi postępowanie w sprawie wypadku do jakiego doszło w piątek (28.01) we wsi Biała (gmina Dobrzany). 29-letnia kobieta wjeżdżając samochodem do garażu najechała na swoje dziecko.

- Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Szczecinie. Kobieta, która kierowała audi była trzeźwa - mówi podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby, w tym strażaków i zespoły ratownictwa medycznego z Dobrzan i Łobza. Lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko doznało m.in. złamania żeber i obrażeń związanych z przygnieceniem. Postępowanie w tej sprawie prowadzi stargardzka policja, która będzie badać dokładne okoliczności tego zdarzenia.

(w)