Grażyna Szotkowska pełnomocnikiem prezydenta Krzystka. Zajmie się polityką mieszkaniową

W marcu prezydent Szczecina i radni podziękowali Grażynie Szotkowskiej za jej pracę jako prezesa STBS.

Grażyna Szotkowska została pełnomocnikiem prezydenta Szczecina Piotra Krzystka ds. inwestycyjnej polityki mieszkaniowej i społecznej. Przez długie lata była prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, podczas marcowej sesji miejskiej rady ogłoszono, że przechodzi na emeryturę.

Do zadań Grażyny Szotkowej ma teraz należeć m.in. "podejmowanie działań na rzecz polityki inwestycyjnej miasta związanej z budową nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz przebudową i modernizacją śródmiejskich kamienic mieszkalnych połączoną z działaniami rewitalizacyjnymi".

Ponadto nowa pełnomocnik ma inicjować i koordynować wydarzenia o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim, związane z rozwojem zasobu mieszkaniowego. Ma także przygotowywać opinie i stanowiska dla prezydenta w zakresie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki związanej z inwestycjami mieszkaniowymi. Będzie też uczestniczyć w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów dotyczących tematyki inwestycyjnej polityki mieszkaniowej i społecznej.

Do grona pełnomocników prezydenta Szczecina należą jeszcze Lidia Rogaś (oświata), Szczepan Stempiński (bezpieczeństwo), Krzysztof Soska (współpraca z miastami pogranicza polsko-niemieckiego), Olgierd Kustosz (współpraca z gminami ościennymi), Bazyli Baran (polityka senioralna), Beata Bugajska (równość), Rafał Miszczuk (wybory), Urszula Sygit (ochrona informacji niejawnych), Michał Kaczmarczyk (system zarządzania jakością) i Daniel Wacinkiewicz (współpraca z uczelniami). Prezydent ma też doradcę społecznego, Michała Wilkockiego, który zajmuje się polityką miejską. ©℗

(as)

