Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości. Masz pomysł - działaj!

Najbliższy weekend (21-23 października) to znakomita okazja, by sprawdzić się w społecznym działaniu na rzecz lokalnego środowiska. Regionalne Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Polites zachęca wszystkich do udziału w corocznej akcji Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości.

To akcja społeczna, w której każdy może zrobić coś dobrego, pożytecznego, przydatnego dla swojego miasta, miasteczka, wsi i dla mieszkańców. Czegoś brakuje w Twojej miejscowości? Jest coś, co warto naprawić, albo zrobić porządek? A może chcesz zrobić coś dla kogoś?

Do „Godziny dla Szczecina i Twojej Miejscowości” można dołączyć indywidualnie, z grupą znajomych, rodziną, można zorganizować akcję w Szkolnym Klubie Wolontariusza, albo z klasą. Zaproszeni są wszyscy - od przedszkolaka, po seniora.

Wystarczy między 21 a 23 października (od piątku do niedzieli) wymyślić fajną inicjatywę społeczną, zrealizować ją wolontarystycznie, samodzielnie lub razem z innymi osobami, zrobić, zdjęcia z akcji w tym jedno z Kurierem Szczecińskim (wydanie weekendowe 21-23.10), wysłać zdjęcia (max 3) i krótką relację (5-10 zdań) na adres: biuro@polites.org.pl do poniedziałku 24.10.22 do godz. 18.

- Zachęcamy by przeznaczyć umowną godzinę na działanie, które będzie społecznie pożyteczne, będzie odpowiedzią na potrzeby i problemy danej dzielnicy, ulicy czy miejscowości. Co wywoła czyjś uśmiech, a także przyda się mieszkańcom, również tym czworonożnym, czy nawet latającym - zachęcają organizatorzy.

Głosowanie na facebooku na najciekawszą inicjatywę potrwa do 31 października do godz. 17. Nagrodę publiczności otrzyma akcja z największą liczbą głosów -„lajków”; jedna spośród realizowanych w Szczecinie, druga spośród regionalnych. Nagrodę Regionalnego Centrum Wolontariatu otrzymają akcje (jedna realizowana w Szczecinie, druga w regionie) wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez pracowników Centrum Wolontariatu.

Zwycięzca (organizator wydarzenia) nagrody publiczności oraz zwycięzca nagrody Regionalnego Centrum Wolontariatu otrzymują możliwość wyboru nagród o wartości 400 złotych brutto. Regulamin akcji dostępny jest na stronie:http://www.polites.org.pl/

(K)