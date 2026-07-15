Gminy dostaną pieniądze na dożywianie

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” samorządy finansują posiłki, a także kupują produkty żywnościowe i dowożą je osobom, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu. Fot. archiwum

3,7 mln zł trafi do 38 zachodniopomorskich gmin na dożywianie osób wymagających wsparcia – starszych, z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Umowy z samorządami podpisał wicewojewoda Dawid Krystek.

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Największe kwoty dodatkowych środków trafią do Koszalina – 814 tys. zł oraz Szczecina – 600 tys. zł, Gryfina – 300 tys. zł, Pyrzyc – 242 tys. zł i Polic – 200 tys. zł. Po 150 tys. zł uzyskały Białogard, Sławno i Szczecinek.

– Dotacje z budżetu państwa pozwolą samorządom zmniejszyć swój udział w finansowaniu posiłków, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na inne, ważne cele – mówi wicewojewoda Dawid Krystek.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” samorządy finansują posiłki, a także kupują produkty żywnościowe i dowożą je osobom, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu.

To kolejna w 2026 roku transza pieniędzy z programu dla samorządów. W sumie 113 gmin Pomorza Zachodniego uzyskało z „Posiłku w szkole i w domu” wsparcie o łącznej wartości blisko 26 mln zł. Program obejmuje w naszym regionie około 31 tysięcy osób, w tym blisko 12 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

(K)

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