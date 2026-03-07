Głosowanie w ważnych sprawach. Co sądzą nasi Czytelnicy?

Dużym zainteresowaniem cieszą się internetowe sondy (na stronie kurierszczecinski.pl), w których pytamy o zdanie naszych Czytelników. Poniżej pytania i wyniki sond dotyczące tematów poruszanych na naszych łamach w styczniu i w lutym br. Za wszystkie głosy dziękujemy.
Czy Strefa Czystego Transportu powinna powstać w części Starego Miasta w Szczecinie?
tak – 26 proc.
nie – 70 proc.
trudno powiedzieć – 4 proc.
Czy uważasz, że zbyt dużo czasu poświęcasz na korzystanie ze smartfona/komputera?
tak – 65 proc.
nie – 28 proc.
trudno powiedzieć – 6 proc.
Czy służby komunalne poradziły sobie ze skutkami gołoledzi w Szczecinie?
tak – 18 proc.
nie – 68 proc.
trudno powiedzieć – 14 proc.
Czy właściciele lub zarządcy szczecińskich nieruchomości dobrze wywiązują się z obowiązku odśnieżania chodników przy swoich posesjach?
tak – 7 proc.
nie – 78 proc.
trudno powiedzieć – 15 proc.
Jak dotarłeś na chrzest promu Jantar Unity w Szczecinie?
samochodem – 16 proc.
komunikacją miejską – 15 proc.
pieszo – 11 proc.
w inny sposób – 1 proc.
nie było mnie na miejscu – 57 proc.
Czy jesteś zadowolony z występów polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich?
tak – 48 proc.
nie – 37 proc.
trudno powiedzieć – 15 proc.
Czy w Szczecinie powinno powstać całoroczne lodowisko?
tak – 47 proc.
nie – 44 proc.
trudno powiedzieć – 9 proc.
Czy obchodzisz walentynki?
tak – 17 proc.
nie – 73 proc.
trudno powiedzieć – 10 proc.
Czy w szczecińskiej komunikacji miejskiej bilety kupione w aplikacji mobilnej powinny być dodatkowo potwierdzane zeskanowaniem kodu QR lub wpisaniem numeru taboru?
tak – 15 proc.
nie – 76 proc.
trudno powiedzieć – 19 proc.