Głosowanie w ważnych sprawach. Co sądzą nasi Czytelnicy?

Dużym zainteresowaniem cieszą się internetowe sondy (na stronie kurierszczecinski.pl), w których pytamy o zdanie naszych Czytelników. Poniżej pytania i wyniki sond dotyczące tematów poruszanych na naszych łamach w styczniu i w lutym br. Za wszystkie głosy dziękujemy.

Czy Strefa Czystego Transportu powinna powstać w części Starego Miasta w Szczecinie?

tak – 26 proc.

nie – 70 proc.

trudno powiedzieć – 4 proc.

Czy uważasz, że zbyt dużo czasu poświęcasz na korzystanie ze smartfona/komputera?

tak – 65 proc.

nie – 28 proc.

trudno powiedzieć – 6 proc.

Czy służby komunalne poradziły sobie ze skutkami gołoledzi w Szczecinie?

tak – 18 proc.

nie – 68 proc.

trudno powiedzieć – 14 proc.

Czy właściciele lub zarządcy szczecińskich nieruchomości dobrze wywiązują się z obowiązku odśnieżania chodników przy swoich posesjach?

tak – 7 proc.

nie – 78 proc.

trudno powiedzieć – 15 proc.

Jak dotarłeś na chrzest promu Jantar Unity w Szczecinie?

samochodem – 16 proc.

komunikacją miejską – 15 proc.

pieszo – 11 proc.

w inny sposób – 1 proc.

nie było mnie na miejscu – 57 proc.

Czy jesteś zadowolony z występów polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich?

tak – 48 proc.

nie – 37 proc.

trudno powiedzieć – 15 proc.

Czy w Szczecinie powinno powstać całoroczne lodowisko?

tak – 47 proc.

nie – 44 proc.

trudno powiedzieć – 9 proc.

Czy obchodzisz walentynki?

tak – 17 proc.

nie – 73 proc.

trudno powiedzieć – 10 proc.

Czy w szczecińskiej komunikacji miejskiej bilety kupione w aplikacji mobilnej powinny być dodatkowo potwierdzane zeskanowaniem kodu QR lub wpisaniem numeru taboru?

tak – 15 proc.

nie – 76 proc.

trudno powiedzieć – 19 proc.

