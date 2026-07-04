GIS ostrzega przed spożyciem ukraińskich ciastek

Wycofano partię produktu HERBATNIKI BONITKI PETIT BEURRE 400g z datą ważności 13.04.2027 i nr partii 6104037121 01-10. Fot. GIS

Komunikat dotyczący ciastek dostępnych w sieci Biedronka wydał GIS. W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu w jednej partii herbatników Bonitki Petit Beurre określonej poniżej.

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Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że spożycie tej partii produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów.

Producentem jest - Cukiernia Yaryc. Wspólnie z dostawcą Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka) podjęła decyzję o prewencyjnym wycofaniu kwestionowanej partii. W dniu 18.06.2026 wysłane zostało polecenie wycofania dla kwestionowanej partii produktu HERBATNIKI BONITKI PETIT BEURRE 400g z datą ważności 13.04.2027 i nr partii 6104037121 01-10 i tym samym rozpoczęła się procedura wycofania tej partii ze sprzedaży z sieci sklepów Biedronka.

Państwowa Inspekcja Sanitarna uznała wskazaną partię produktu za niezgodną z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności na podstawie wyniku badania próbki urzędowej potwierdzonego w dwóch laboratoriach Inspekcji oraz biorąc pod uwagę ocenę ryzyka przygotowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

Podwyższony poziom akryloamidu w żywności jest niebezpieczny dla zdrowia, ma m.in. działanie rakotwórcze, może uszkadzać układ nerwowy, a u ciężarnych powodować gorszy rozwój płodu.

(K)

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