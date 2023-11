Ginekolog z zarzutami za pomoc w przerwaniu ciąży

Fot. Dariusz Gorajski

O tej sprawie szeroko informowały media - w styczniu tego roku prywatny gabinet ginekolożki przeszukali funkcjonariusze CBA, którzy zabrali z niego dokumentację medyczną jej pacjentek. Po wielu miesiącach Prokuratura Regionalna w Szczecinie przedstawiła wyniki swojego śledztwa. W komunikacie zaznaczyła, że robi to „z uwagi na zainteresowanie medialne dotyczące sprawy związanej z udzielaniem przez lekarza środków wczesnoporonnych ciężarnym kobietom".

W komunikacie z 22 listopada br. czytamy, że „dzisiaj ogłoszono Marii K., prowadzącej w Szczecinie prywatną praktykę ginekologiczną, zarzuty popełnienia pięciu przestępstw polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.”

Powyższe zarzuty, jak wyjaśnia prokuratura, przedstawiono w oparciu o zgromadzone w toku śledztwa dowody, w tym zeznania świadków, oględziny zawartości telefonu Marii K. oraz informacje zawarte w zatrzymanych dokumentach.

„Ustalono, że Maria K. w swoim gabinecie lekarskim sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki. W toku śledztwa ustalono, że dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria K. nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Podejrzana nie ustalała, czy zaistniały określone ustawowo przesłanki do przerywania ciąży. Tego rodzaju zachowania według przepisów polskiego prawa stanowiły i stanowią przestępstwo z art. 152 § 2 k.k., polegające na udzielaniu pomocy w przerwaniu ciąży. Jest ono zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności." - czytamy w opublikowanym komunikacie prokuratury, w którym znalazł się też apel do mediów: „Prokuratura prosi przedstawicieli mediów o niebudowanie fałszywego przekazu jakoby ścigała kobiety przerywające swoją ciążę, ponieważ zgodnie z art. 152 k.k. nie ponoszą one z tego tytułu odpowiedzialności karnej.”

(k)