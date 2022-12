Gdzie jest Amelia?

Pyrzycka policja poszukuje 14-latki, mieszkanki Topolinka w gminie Przelewice. Nie ma jej od minionego piątku.

Nieletnia Amelia Malewicz, mieszkanka gminy Przelewice, miała dotrzeć do domu w Topolinku w piątek 9 grudnia. Dziewczyna uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, gdzie zamieszkuje u siostry swojego ojca. W piątek miała przyjechać na weekend do domu. Miał ją odebrać ojciec z bratem, ale nie pojawiła się w umówionym miejscu. Jak ustaliła pyrzycka policja, 9 grudnia Amelia była w szkole od godz. 8-12.30. Zadzwoniła do ciotki, że jedzie po lekcjach do domu w Topolinku. Tego samego dnia była widziana przez koleżankę z klasy w jednej ze szczecińskich galerii handlowych. 10 grudnia ok. godz. 17.20 skontaktowała się ze swoją babcią i poinformowała ją, że wraca pociągiem ze Szczecina do domu, a potem autobusem dotrze do Topolinka. Po godz. 18 zadzwoniła do ojca, powiedziała mu, że po raz kolejny spóźniła się na autobus i poprosiła, by po nią przyjechał przed centrum handlowe Zodiak przy ul. Wyszyńskiego w Stargardzie.

– Ojciec z bratem byli przed galerią ok. godz. 20 i szukali jej wszędzie, ale bez skutku – informuje Agata Gamułkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. – W poniedziałek 12 grudnia nastolatka nie pojawiła się w szkole. Trwają poszukiwania 14-latki.

Amelia, jak się dowiedzieliśmy, spotykała się z chłopakiem z Polic. Tamtejsza policja pojechała do jego mieszkania, ale nikogo w nim nie zastała, w oknach było ciemno, nikt nie otwierał drzwi.

Stargardzka policja natomiast przeszukała teren dworca PKP i autobusowego, sprawdzano, czy nie trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Także w Goleniowie szukano jej w szpitalu i na dworcu, ale bez efektu.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Osoby posiadające wiedzę na temat ewentualnego miejsca pobytu Amelki proszone są o kontakt z pyrzycką policją pod nr. tel. 47 782 85 11 lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112. Podajemy rysopis Amelii Malewicz: 169 cm wzrostu, długie proste włosy do pasa koloru blond. W dniu zaginięcia miała na sobie białe buty sportowe za kostkę, czarną kurtkę pikowaną, rozpinaną bluzę koloru jasnoszarego, szare spodnie dresowe i duży pomarańczowy plecak. ©℗

(w)