Sobota, 28 marca 2026 r. 
REKLAMA 6 szczecin
REKLAMA

Gamma już na torach [GALERIA]

Data publikacji: 28 marca 2026 r. 12:54
Cztery nowe niskopodłogowe Gammy od soboty (28 marca) wyjechały na ulice Szczecina. Będą wozić pasażerów linii nr 4, która może być obsługiwana wyłącznie przez tramwaje dwukierunkowe. Dzięki wejściu do eksploatacji Gamm częstotliwości kursowania „czwórek” w dni powszednie zwiększy się z 9 do 6 minut. Kolejne Gammy prawdopodobnie pojawią się w niedalekiej przyszłości na linii nr 12, między ul. Szpitalną a pętlą Niebuszewo.

REKLAMA

Dzięki zakupowi dwunastu nowym Gammom 50 z 80 tramwajów jeżdżących na co dzień po Szczecinie będzie zestawami niskopodłogowymi. Do obsługi Gamm zostało już przeszkolonych 90 motorniczych.

(K)

Fot. Piotr Sikora

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

6 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA