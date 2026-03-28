Gamma już na torach [GALERIA]

Cztery nowe niskopodłogowe Gammy od soboty (28 marca) wyjechały na ulice Szczecina. Będą wozić pasażerów linii nr 4, która może być obsługiwana wyłącznie przez tramwaje dwukierunkowe. Dzięki wejściu do eksploatacji Gamm częstotliwości kursowania „czwórek” w dni powszednie zwiększy się z 9 do 6 minut. Kolejne Gammy prawdopodobnie pojawią się w niedalekiej przyszłości na linii nr 12, między ul. Szpitalną a pętlą Niebuszewo.

Dzięki zakupowi dwunastu nowym Gammom 50 z 80 tramwajów jeżdżących na co dzień po Szczecinie będzie zestawami niskopodłogowymi. Do obsługi Gamm zostało już przeszkolonych 90 motorniczych.

Fot. Piotr Sikora

