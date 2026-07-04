Fotospacer w niedzielę

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Kalejdoskop Szczeciński zaprasza mieszkańców na kolejny fotospacer, który odbędzie się w niedzielę 5 lipca o godz. 11. Tym razem uczestnicy stworzą zdjęcia na trasie od Fontanny Bartłomiejki przez Teatr Letni aż do platanów w Parku Kasprowicza.

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Przewodniczką wydarzenia będzie Agnieszka Janucka-Popiołek, wiceprezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, która opowie o fotografowaniu miejskiej przestrzeni i podzieli się swoim doświadczeniem. Efektem spaceru będzie miniwystawa prezentująca zdjęcia wykonane przez uczestników. Zbiórka zaplanowana jest przy Fontannie Bartłomiejce na Jasnych Błoniach. Udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia pod adresem: kalejdoskopszczecinski@gmail.com. Po zakończeniu spaceru organizatorzy zapraszają uczestników na spotkanie integracyjne.

(K)

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