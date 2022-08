Floating Arena otwarta od piątku

czytelnik

2022-08-25 13:54:46

A może by tak Kurier pokusił się o sprawdzenie ile dni w roku 2022 BASEN BYŁ NIECZYNNY. Szkoda, że przerwa technologiczna trwa tam kilka miesięcy w roku... a to: przerwa, a to COVID, a to awaria, a to zawalenie ściany, a to zanieczyszczenie itd. Przecież przerwę technologiczną można było zrobić z powodu COVIDU albo zawalenia ściany. Czemu wtedy nie było przerwy technologicznej tylko przerwa z powodu ...A Dyrekcja ma w końcu pół roku przerw technologicznych...