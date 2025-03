Filmik z cudzoziemcami wzbudził kontrowersje. Radna PiS odpowiada

Agnieszka Kurzawa deklaruje, że potępia przemoc. Dagmara Adamiak uważa jednak, że jej filmik to nagonka na cudzoziemców.

"Dzisiaj centrum Szczecina. Czy to już pierwsza transza inżynierów z Niemiec?" - tak podpisała swój filmik z cudzoziemcami czekającymi na przystanku przy ul. Wyszyńskiego radna sejmikowa Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzawa. Opublikowała go w mediach społecznościowych. Materiał, czego można się spodziewać, wywołał kontrowersje. Dagmara Adamiak z fundacji RÓWNiE mówi o "szczuciu".

- Od kilku miesięcy docierają do nas sygnały od mieszkańców o tym, że jest coraz więcej obcokrajowców na ulicach Szczecina. To skokowy wzrost. Nie udawajmy, że nie ma problemu - mówi w rozmowie z "Kurierem" Agnieszka Kurzawa. - Rząd udaje, że nic się nie dzieje. Niech nie robią z ludzi idiotów. Gołym okiem widać, że coś się jednak dzieje. Dlaczego z niemieckich mediów dowiadujemy się, że niemieckie służby wypychają migrantów na naszą, polską stronę? Rząd chowa głowę w piasek. Nie wiem, czy ludzie, którzy są na filmiku, pracują legalnie w Szczecinie czy nie, ale z wpisów pod nim dowiedziałam się, że niektórzy obcokrajowcy zatrudniani są przez ukraińskie agencje. Dlaczego nie polskie?

Filmik trwa kilkanaście sekund. Został zrobiony z samochodu. Do swojego opisu radna dodała hasztag "Tuskoszenka".

- Potępiam przemoc i absolutnie nie namawiam do dyskryminacji czy linczu - zapewnia Agnieszka Kurzawa. - Chcę tylko uczciwej debaty o tym, co się naprawdę dzieje. Polacy widzą, jak niekontrolowana migracja destrukcyjnie wpłynęła na zachodnie społeczeństwa. Mają uzasadnione powody do obaw.

Kilka tygodni temu poseł PiS Artur Szałabawka wrzucił do internetu fotografię ciemnoskórego młodego mężczyzny w szczecińskim autobusie. Podpisał ją: „Decyzja podjęta, będę publikował zdjęcia i wpisy, które przesyłają mi zaniepokojeni mieszkańcy, to mój obowiązek. «Panie pośle, już są w Szczecinie, proszę zwrócić uwagę na bliznę na policzku, dziś w autobusie trasa Załom – Podjuchy»”. Po fali krytyki – m.in. ze strony związanej niegdyś z PiS-em Małgorzaty Jacyny-Witt, która napisała, że mężczyzna na zdjęciu to fryzjer, legalnie pracujący w Szczecinie – poseł usunął fotografię. Dagmara Adamiak złożyła zawiadomienie na policję, że popełnił przestępstwo - z artykułu 119 mówiącego o dyskryminacji ze względu na rasę i narodowość.

A co sądzi o materiale Agnieszki Kurzawy?

- Jestem załamana - stwierdza w rozmowie z "Kurierem" Dagmara Adamiak. - Właśnie wyszłam z komisariatu, gdzie byłam przesłuchiwana w sprawie posła Szałabawki. Ta sprawa jeszcze się nie zakończyła, a już mamy kolejną. To, co robi Agnieszka Kurzawa, to nagonka na niewinnych ludzi. Słowa osób publicznych ważą przecież więcej. Skrót PiS powinien być rozwijany jako Przestępczość i Szczucie. Czy ci cudzoziemcy robili coś złego? Nie, tylko stali na przystanku. To nie tylko szczucie, ale i łamanie prawa. To jest szczególnie uderzające: że prawo łamią ludzie, którzy je przecież tworzą.

Dagmara Adamiak zapowiada, że jeśli Agnieszka Kurzawa nie usunie materiału, to także i na nią złoży zawiadomienie na policję. ©℗

(as)