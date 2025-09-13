Festyn Rodzinny z okazji 45-lecia NSZZ „Solidarność” [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W sobotnie przedpołudnie na Jasnych Błoniach odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Impreza, przygotowana pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin, wpisała się w obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania związku zawodowego.

Na uczestników czekały liczne atrakcje. Organizatorzy zapewnili gry i zabawy dla najmłodszych, malowanie twarzy, tor przeszkód oraz dmuchańce. Nie zabrakło też poczęstunku – rozdawano watę cukrową, popcorn, napoje i słodycze. – To wydarzenie przygotowaliśmy przede wszystkim dla mieszkańców Szczecina – mówił Dariusz Głogowski, przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. – Chcieliśmy, aby rodziny mogły wspólnie spędzić czas, dzieci skorzystały z zabawy, a przy okazji byśmy razem przypomnieli sobie o 45-leciu naszej organizacji.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wspólne krojenie tortu – ważył on 45 kilogramów, symbolicznie nawiązując do liczby lat, jakie minęły od powstania „Solidarności”. Dokładnie w południe zgromadzeni mieszkańcy zostali poczęstowani jubileuszowym ciastem.

– Tort ma 45 kilogramów i tyle samo lat ma Solidarność – podkreślał przewodniczący Głogowski. – Chcemy w ten sposób zaakcentować naszą rocznicę, ale bez oficjalnych uroczystości, raczej w formule otwartego, rodzinnego spotkania.

Festyn trwał do godzin popołudniowych. Uczestnicy mogli korzystać z przygotowanych atrakcji do godziny 16. Na scenie odbywały się konkursy i animacje, a dla najmłodszych przygotowano specjalne nagrody.

– Najważniejsze było to, aby dzieci miały radość – i to się udało. Dmuchane zamki, kolorowe stoiska, soczki, słodycze – wszystko dostępne bezpłatnie. To nasz sposób podziękowania mieszkańcom za obecność i pamięć o „Solidarności”. – mówił Dariusz Głogowski.

Obecność szczecinian dopisała, a organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia było połączenie zabawy z przypomnieniem o jednym z najważniejszych momentów współczesnej historii Polski – podpisaniu Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, które otworzyły drogę do powstania pierwszego niezależnego związku zawodowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Festyn na Jasnych Błoniach odbył się w ramach regionalnych obchodów jubileuszu. W najbliższych dniach zaplanowano również uroczystości o charakterze oficjalnym i historycznym, m.in. złożenie kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi wydarzenia Sierpnia ’80.

(dg)