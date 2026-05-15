Festyn i świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Będzie kolorowo! - zachecają do udziału w festynie organizatorzy.

30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Centrum Usług Społecznych w Szczecinie już w tę sobotę (16 bm.) zaprasza do udziału w festynie na terenach zielonych Aquaparku Fabryka Wody przy ul. 1 Maja. Będzie to rodzinne otwarte wydarzenie pełne atrakcji i okazji do integracji. Okazja, by dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej i o tym, jak ważną rolę pełnią rodziny zastępcze w życiu dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się ze swoimi rodzicami.

Festyn potrwa w godz. 12-16. W programie m.in. dmuchany zamek, wielkie bańki mydlane, malowanie buziek, tatuaże, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie animacji naukowych, sportowych pokazów i aktywności dla dzieci, gier oraz konkursów rodzinnych, w tym koła fortuny. W programie przewidziano również występy muzyczne, spotkanie z psem przewodnikiem oraz pokazy pierwszej pomocy. Dla uczestników przygotowane zostaną strefy relaksu, kreatywne warsztaty i dużo dobrej zabawy.

