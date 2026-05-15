Festiwal Wina po raz 6. na zamku

FOT. Piotr SIKORA

Szósta edycja Festiwalu Wina odbędzie się w dniach 15-17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zaprezentuje się 19 winnic zrzeszonych w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego: Bard, Bekasiak, de Lewin, Dębowe Szepty, Grabowski (Binowo), Invictus, Jassa, Joksch, Kojder, Korzeń, Molias, Pałacu Rajkowo, Sydonia, Szubert (Darłowo), Tecławska Góra, Turnau, Vogard, Zodiak i Skarb Templariuszy. Będą regionalne przekąski, oferta gastronomiczna oraz prelekcje tematyczne poświęcone winiarstwu i degustacji. Piątek w godz. 17-23, sobota 13-23, niedziela 13-19. Wstęp wolny.

