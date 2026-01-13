Ferie z WOT. Zimowa oferta szkoleniowa

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do udziału w programie szkoleniowym „Ferie z WOT 2026”. To propozycja dla osób, które chcą wykorzystać zimową przerwę w sposób aktywny i wartościowy – zdobywając praktyczne umiejętności wojskowe, nowe doświadczenia oraz rozpoczynając swoją przygodę z mundurem.

Program „Ferie z WOT 2026” obejmuje dwa rodzaje szkoleń. Pierwszym jest 16-dniowe szkolenie podstawowe, przeznaczone dla ochotników, którzy nie mieli dotychczas styczności ze służbą wojskową. Drugą opcją jest 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, skierowane do osób już wcześniej powoływanych do wojska, które chcą odświeżyć i rozwinąć swoje umiejętności.

Uczestnicy wezmą udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych z zakresu taktyki, musztry, obsługi wyposażenia wojskowego oraz pracy zespołowej. Ważnym elementem szkolenia będą także spotkania z doświadczonymi instruktorami i żołnierzami, posiadającymi bogate doświadczenie szkoleniowe i bojowe.

Szkolenie „Ferie z WOT” w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbędzie się w terminie od 30 stycznia do 14 lutego 2026 roku.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich – uczniów, studentów, osób pracujących oraz wszystkich zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego, podniesieniem swojej gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Aby zgłosić chęć udziału, należy skontaktować się z lokalnymi rekruterami WOT lub zapoznać się ze szczegółami naboru na stronach internetowych brygad OT: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Informacje można uzyskać również w Wojskowym Centrum Rekrutacji właściwym dla miejsca zamieszkania.

