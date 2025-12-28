Ferie z WOT 2026

Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają do udziału w wyjątkowym programie szkoleniowym „Ferie z WOT 2026”. Szkolenie jest doskonałą okazją, by zimową przerwę wykorzystać nie tylko na odpoczynek, lecz także na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia wojskowego oraz rozpocząć swoją przygodę z mundurem.

Program „Ferie z WOT” to szkolenie podstawowe lub wyrównawcze organizowane w okresie ferii zimowych. Szkolenia prowadzone są w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie całego kraju. Odbywać się będą w okresie ferii zimowych, obejmując część zimową od stycznia do pierwszych dni marca 2026 r.

W zakres programu wchodzi 16-dniowe szkolenie podstawowe – podstawowe szkolenie wojskowe dla ochotników, 8-dniowe szkolenie wyrównawcze – dla osób, które były już powołane i chcą kontynuować szkolenie, zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu taktyki, musztry, obsługi wyposażenia oraz działań zespołowych oraz spotkania z instruktorami i żołnierzami z doświadczeniem bojowym i szkoleniowym.

Projekt jest skierowany do pełnoletnich uczniów, studentów, osób pracujących oraz wszystkich, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe i rozwinąć swoją gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych oraz dołączenia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Aby zgłosić chęć udziału, należy skontaktować się z lokalnymi rekruterami WOT lub znaleźć informacje o naborze i terminach na stronach brygad OT: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ oraz w Wojskowym Centrum Rekrutacji odpowiadającym za swój region: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/

