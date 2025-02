Ferie z MOSRiR-em

Taniec też może być sportem. Fot. archiwum

Koszykówka, zajęcia taneczne i lekkoatletyczne zamiast nudy i komputerów - to propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, który przygotował dla dzieci bezpłatną ofertę zajęć sportowych podczas rozpoczynających się w przyszłym tygodniu ferii zimowych. Od 3 do 14 lutego MOSRiR zaplanował zajęcia grupowe oraz udostępnienie obiektów do indywidualnego wykorzystania.

Lekkoatletyczne grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywać się będą na Miejskim Stadionie Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-13. Grupowe zajęcia rekreacyjno-taneczne odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Narutowicza w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 11-12.30 (dzieci w wieku 7-10 lat) oraz w godz. 12.30-14 (dzieci w wieku 11-15 lat). Od 3 do 7 lutego w godz. 14-15.30 MOSRiR udostępnia dla chętnych boisko do gry w koszykówkę w miejskiej hali przy ul. Twardowskiego. Wszystkie zajęcia zorganizowane są bezpłatne i odbywają się pod nadzorem trenerów lub instruktorów. Warunkiem skorzystania z oferty jest wysłanie zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej https://mosrir.pl/2025/01/23/ferie-2025-z-miejski-osrodek-sportu-rekreacji-i-rehabilitacji-w-szczecinie/ i uzyskanie zwrotnego potwierdzenia możliwości udziału (ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc w grupach jest ograniczona do 25 osób).

Natomiast osoby indywidualne będą mogły w dniach 3-14 lutego skorzystać z darmowego wstępu na następujące obiekty sportowe: boisko mini ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kresowej (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15), boisko małe Orlik ze sztuczną nawierzchnią Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15) oraz boisko typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią Stadionu Młodzieżowego przy ul. Tenisowej (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15).

(mij)