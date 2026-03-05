​Fatalny stan dróg na Pomorzanach. Budziszyńska to jedna wielka dziura [GALERIA]

Ulica Budziszyńska jak piszą internauci to jedna wielka dziura. Tak wygląda przejście dla pieszych obok przystanku autobusowego. Fot. Dariusz Gorajski

Fatalny stan dróg na szczecińskich Pomorzanach w ostatnich tygodniach irytuje lokalną społeczność. Mieszkańcy i kierowcy zwracają uwagę na liczne dziury w jezdni na ulicach Legnickiej, Frysztackiej, Ruskiej, Orawskiej oraz Budziszyńskiej. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia uszkodzonych opon i felg, a pod wpisami pojawiają się liczne komentarze krytykujące stan nawierzchni. Najwięcej uwag dotyczy ulicy Budziszyńskiej, którą użytkownicy określają jako drogę pełną dziur utrudniających przejazd.

Na sprawę zwróciła uwagę radna Julia Szałabawka, która skierowała interpelację do prezydenta miasta. W piśmie wskazano, że stan dróg pogarsza się, a mieszkańcy zgłaszają problemy związane z bezpieczeństwem na tych ulicach. Zwrócono uwagę, że duży ruch samochodów oraz przejazdy autobusów komunikacji miejskiej przyczyniają się do powstawania kolejnych uszkodzeń nawierzchni. Kierowcy, omijając dziury w jezdni, często wykonują nagłe manewry, co może zwiększać ryzyko kolizji, szczególnie w godzinach szczytu.

W komentarzach w internecie pojawiają się także żartobliwe określenia sytuacji, jednak mieszkańcy podkreślają, że problem jest poważny. W interpelacji zapytano władze miasta o plany dotyczące napraw cząstkowych na wskazanych ulicach. Mieszkańcy oczekują informacji, kiedy mogą rozpocząć się prace drogowe na ulicy Budziszyńskiej i w jej okolicy.

