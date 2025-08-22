Fałszywym banknotem chciał zapłacić za zamówienie w restauracji

Fot. KPP w Szczecinku

Policjanci zostali wezwani do jednej z restauracji na terenie Szczecinka. Jej kierownik poinformował o kliencie, który próbował zapłacić za jedzenie banknotem wyglądającym na fałszywy. Gdy odmówiono mu sprzedaży, oburzony opuścił restaurację.

Dzięki rysopisowi mundurowi na pobliskiej stacji paliw zatrzymali 18-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli fałszywy 100-złotowy banknot, którym mężczyzna chciał zapłacić w restauracji. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli kolejne dwa fałszywe banknoty o nominale 100 złotych i jeden 200-złotowy.

- Śledczy ze szczecineckiej komendy przedstawili 18-latkowi zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionego pieniądza - informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym prokurator zdecydował o objęciu mieszkańca Szczecinka dozorem policji. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)