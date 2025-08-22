Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
Fałszywym banknotem chciał zapłacić za zamówienie w restauracji

Data publikacji: 22 sierpnia 2025 r. 15:07
Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2025 r. 15:24
Fałszywym banknotem chciał zapłacić za zamówienie w restauracji
Fot. KPP w Szczecinku  

Policjanci zostali wezwani do jednej z restauracji na terenie Szczecinka. Jej kierownik poinformował o kliencie, który próbował zapłacić za jedzenie banknotem wyglądającym na fałszywy. Gdy odmówiono mu sprzedaży, oburzony opuścił restaurację.

Dzięki rysopisowi mundurowi na pobliskiej stacji paliw zatrzymali 18-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli fałszywy 100-złotowy banknot, którym mężczyzna chciał zapłacić w restauracji. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli kolejne dwa fałszywe banknoty o nominale 100 złotych i jeden 200-złotowy.

- Śledczy ze szczecineckiej komendy przedstawili 18-latkowi zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionego pieniądza - informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym prokurator zdecydował o objęciu mieszkańca Szczecinka dozorem policji. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)

Komentarze

10 lat
2025-08-22 16:09:59
10 lat za próbę zapłaty fałszywką - czego mógł być nawet nieświadomy. 2 lata za zakatowanie na śmierć skutego kajdankami, bezbronnego człowieka, na podłodze toalety na komisariacie. Mój kraj - taki piękny!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


