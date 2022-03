Fachowe urządzenie w stargardzkiej komendzie. Lepiej nie oklejać aut

Urządzenie do pomiaru przepuszczalności światła dostała stargardzka drogówka. Elhos Glass Meter to przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła samochodowych szyb. Miernik otrzymali z Komendy Głównej Policji stargardzcy policjanci.

– Jest wykonany z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej – mówi podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Jego solidna konstrukcja pozwala na używanie go zarówno podczas kontroli drogowej uprawnionych do tego służb, jak i w stacjach diagnostycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szyby przednia i boczna muszą mieć współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż 70 proc.

– Zazwyczaj pouczamy kierowców, którzy mają przyciemniane szyby, ale zdarzają się też mandaty – ostrzega rzecznik stargardzkiej policji.

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandat za posiadanie nieprawidłowo przyciemnianych szyb wynosi od 20 do nawet 3 tys. zł. ©℗

(w)