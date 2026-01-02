Elżbieta Kubowska nie żyje

Po długiej chorobie 1 stycznia 2026 r. zmarła nasza redakcyjna koleżanka Elżbieta Kubowska.

Ela miała zaledwie 63 lata. Choć już na emeryturze, walcząc z nowotworem, pracowała z pasją niemal do ostatnich chwil. Jeszcze nie tak dawno, bo zaledwie 18 grudnia 2025 r., ukazał się redagowany przez nią od wielu lat dodatek „Kurier Morski”.

Nikt tak dobrze i wnikliwie nie pisał o gospodarce morskiej Szczecina i Pomorza jak Ona, żaden inny dziennikarz nie znał tak dobrze środowiska ludzi morza, armatorów, portów, spedycji morskiej czy przemysłu stoczniowego. Jej profesjonalizm wielokrotnie doceniono.

Także redakcja Kuriera Szczecińskiego, z którą związana była od ponad 30 lat, doceniała jej pracę. Trudno się pogodzić z tą śmiercią. Nigdy nie zapomnimy jej poczucia humoru, optymizmu, pogody ducha i życzliwości.

Koleżanki i Koledzy z Redakcji Kuriera Szczecińskiego

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 stycznia 2026 r. o godz. 11.30 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

