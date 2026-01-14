Elektrośmieci wciąż trafiają pod śmietniki

Porzucona lodówka obok śmietnika przy ulicy Mariana Falskiego po kilku miesiącach zostanie wywieziona do ekoportu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Porzucona przy śmietniku lodówka, telewizor, pralka to widok, z którym wielu mieszkańców Szczecina spotyka się na swoich osiedlach. Taka sytuacja ma miejsce m.in. przy ul. Mariana Falskiego na prawobrzeżu, gdzie od wielu miesięcy zalega duży sprzęt AGD.

Lodówka nie jest zwykłym odpadem komunalnym, lecz elektrośmieciem zawierającym substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Z tego powodu nie wolno wyrzucać jej do altany śmietnikowej ani pozostawiać obok pojemników na odpady. Takie działanie jest niezgodne z przepisami i w przypadku ustalenia sprawcy może skutkować mandatem lub karą finansową.

Jak informuje Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Szczecinie, w pierwszej kolejności problem należy zgłosić zarządcy terenu – spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej lub właścicielowi posesji.

– Jeżeli to nie przyniesie efektu, sprawę można przekazać Straży Miejskiej, która zobowiąże zarządcę do usunięcia elektrośmiecia – wyjaśnia.

Do tej pory Straż Miejska w Szczecinie nie otrzymała zgłoszenia dotyczącego lodówki przy ul. Mariana Falskiego. Dopiero po interwencji „Kuriera Szczecińskiego” zgłoszenie zostało przyjęte, a sprawą zajęła się jednostka z prawobrzeża.

W przypadku, gdy właściciel porzuconego sprzętu jest nieznany, obowiązek jego usunięcia spoczywa na zarządcy terenu, a ostatecznie na gminie. Warunkiem podjęcia działań jest jednak formalne zgłoszenie problemu.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z systemu Alert Szczecin – przez stronę internetową lub aplikację mobilną. Można również zgłosić sprawę bezpośrednio do Straży Miejskiej, dzwoniąc pod numer 986. Jak podkreślają służby, brak reakcji często wynika z braku zgłoszeń, a jedno zawiadomienie może skutecznie przyczynić się do uporządkowania przestrzeni publicznej. ©℗

