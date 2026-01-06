Ekipy ZWIK mają sporo pracy. Cztery awarie w Szczecinie

Zima pokazuje swoje oblicze - mieszkańcy Szczecina mają problem z wodą, a ekpy ZWiK sporo pracy. We wtorek 6 stycznia w mieście usuwane są aż cztery awarie.

REKLAMA

Występują w okolicach na ulic: Jasnej 78, Mącznej/ Trygława, Chobolańskiej i Lubeckiego

- Beczkowozy będą podstawiane kilkukrotnie w ciągu dnia, bo niska temperatura nie pozwala na pozostawienie ich cały czas - informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. - Za utrudnienia przepraszamy. Z problemami postaramy się uporać tak szybko jak to możliwe.

(K)

REKLAMA