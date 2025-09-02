Edukacja zdrowotna rozpala emocje. Głos zabierają politycy, episkopat, rodzice

Politycy Koalicji Obywatelskiej zachęcają rodziców do tego, żeby posyłały dzieci na zajęcia zaproponowane w tym roku przez minister Barbarę Nowacką. Fot. Alan Sasinowski

Rok szkolny rozpoczął się burzliwą dyskusją o nowym nieobowiązkowym przedmiocie - edukacji zdrowotnej. Zastąpił on wychowanie do życia w rodzinie. Jego zwolennicy przekonują, że zawiera cenne treści, które są szczególnie istotne w czasie, gdy tak wiele dzieci zmaga się z kryzysami psychicznymi. Przeciwnicy nowego przedmiotu uważają, że prowadzi do "seksualizacji" młodych ludzi.

Patryk Jaskulski: "Apeluję do rodziców, aby nie ulegali tym, którzy próbują robić ideologię wokół nauki"

We wtorek poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina Patryk Jaskulski i miejscy radni tej formacji przekonywali na konferencji prasowej przed magistratem, że przedmiot wprowadzony przez minister edukacji Barbarę Nowacką przyniesie wiele korzyści i dzieciom, i rodzicom.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich rodziców: nie ulegajcie dezinformacji dotyczącej edukacji zdrowotnej, którą szerzą prawicowe media w Polsce - powiedział Patryk Jaskulski. - Z ust Jarosława Kaczyńskiego padły skandaliczne słowa, że edukacja zdrowotna to demoralizacja dzieci. Widzimy zmasowaną falę dezinformacji dotyczącą edukacji zdrowotnej.

Patryk Jaskulski wskazał na to, że według podstawy programowej dzieci mają uczyć się o takich tematach jak przeciwdziałania chorobom i uzależnieniom, troska o zdrowie psychiczne, budowanie relacji rodzinnych i społecznych, odporność na dezinformację i fake newsy, bezpieczeństwo w internecie i higiena cyfrowa, podstawy zdrowego odżywiania, dbałość o środowisko naturalne, znajomość systemu ochrony zdrowia. Polityk nie rozumie, jak można być przeciwny temu, żeby uczniowie zdobywali tego rodzaju wiedzę.

- Apeluję do rodziców, aby dali szanse temu przedmiotowi, aby zapisali swoje dzieci na edukację zdrowotną, aby nie ulegali tym, którzy próbują robić ideologię wokół nauki - zakończył Patryk Jaskulski.

"Czyżby miłość była zagrożeniem?"

W ostatnich miesiącach odbyło się kilka protestów przeciwko wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół. Pisaliśmy m.in. o krytyce, jaką wobec nowego przedmiotu, formułowała inicjatywa Odpowiedzialny Szczecin. Zdaniem jej przedstawicieli w edukacji zdrowotnej niewłaściwie potraktowano kwestię seksu – w oderwaniu od wszelkich relacji i odpowiedzialności za drugiego człowieka, od życia rodzinnego.

– Na nasze dzieci i młodzież jest przeprowadzany atak poprzez wprowadzenie demoralizujących treści do szkolnego systemu nauczania – przekonywała Paulina Tarnowska podczas jednej z manifestacji przeciwko zmianom w edukacji.

W ub. tygodniu w kilku miastach w Polsce, także w Szczecinie, odbyły się protesty - między innymi przeciwko nowemu przedmiotowi. Zorganizowała je Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły.

Episkopat zabiera głos, ale większość Polaków nie chce, żeby to robił

Polski Kościół jest przeciwko edukacji zdrowotnej w tej formie, w jakiej została zaproponowana. W apelu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przeczytamy, że program przedmiotu stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została, zdaniem komisji, potraktowana w sposób marginalny.

Radio Zet opublikowało sondaż IBRIS, w którym zapytano Polaków, czy Kościół katolicki powinien zabierać głos w sprawie lekcji edukacji zdrowotnej w szkołach.

"Nie" - odpowiedziało 66,4 proc. badanych. "Tak" - 25,7 proc. 7,9 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Czas na decyzję do 25 września

Program edukacji zdrowotnej dostępny jest na stronie internetowej resortu edukacji. Każdy może się z nim zapoznać.

Rodzice czas na podjęcie decyzji, czy chcą, aby ich dzieci chodziły na wprowadzone w tym roku zajęcia, mają do 25 września. ©℗

Alan Sasinowski

