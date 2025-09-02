Edukacja zdrowotna rozpala emocje. Głos zabierają politycy, episkopat, rodzice

Politycy Koalicji Obywatelskiej zachęcają rodziców do tego, żeby posyłały dzieci na zajęcia zaproponowane w tym roku przez minister Barbarę Nowacką. Fot. Alan Sasinowski
Rok szkolny rozpoczął się burzliwą dyskusją o nowym nieobowiązkowym przedmiocie - edukacji zdrowotnej. Zastąpił on wychowanie do życia w rodzinie. Jego zwolennicy przekonują, że zawiera cenne treści, które są szczególnie istotne w czasie, gdy tak wiele dzieci zmaga się z kryzysami psychicznymi. Przeciwnicy nowego przedmiotu uważają, że prowadzi do "seksualizacji" młodych ludzi.
Patryk Jaskulski: "Apeluję do rodziców, aby nie ulegali tym, którzy próbują robić ideologię wokół nauki"
We wtorek poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina Patryk Jaskulski i miejscy radni tej formacji przekonywali na konferencji prasowej przed magistratem, że przedmiot wprowadzony przez minister edukacji Barbarę Nowacką przyniesie wiele korzyści i dzieciom, i rodzicom.
- Chciałbym zaapelować do wszystkich rodziców: nie ulegajcie dezinformacji dotyczącej edukacji zdrowotnej, którą szerzą prawicowe media w Polsce - powiedział Patryk Jaskulski. - Z ust Jarosława Kaczyńskiego padły skandaliczne słowa, że edukacja zdrowotna to demoralizacja dzieci. Widzimy zmasowaną falę dezinformacji dotyczącą edukacji zdrowotnej.
Patryk Jaskulski wskazał na to, że według podstawy programowej dzieci mają uczyć się o takich tematach jak przeciwdziałania chorobom i uzależnieniom, troska o zdrowie psychiczne, budowanie relacji rodzinnych i społecznych, odporność na dezinformację i fake newsy, bezpieczeństwo w internecie i higiena cyfrowa, podstawy zdrowego odżywiania, dbałość o środowisko naturalne, znajomość systemu ochrony zdrowia. Polityk nie rozumie, jak można być przeciwny temu, żeby uczniowie zdobywali tego rodzaju wiedzę.
- Apeluję do rodziców, aby dali szanse temu przedmiotowi, aby zapisali swoje dzieci na edukację zdrowotną, aby nie ulegali tym, którzy próbują robić ideologię wokół nauki - zakończył Patryk Jaskulski.
"Czyżby miłość była zagrożeniem?"
W ostatnich miesiącach odbyło się kilka protestów przeciwko wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół. Pisaliśmy m.in. o krytyce, jaką wobec nowego przedmiotu, formułowała inicjatywa Odpowiedzialny Szczecin. Zdaniem jej przedstawicieli w edukacji zdrowotnej niewłaściwie potraktowano kwestię seksu – w oderwaniu od wszelkich relacji i odpowiedzialności za drugiego człowieka, od życia rodzinnego.
– Na nasze dzieci i młodzież jest przeprowadzany atak poprzez wprowadzenie demoralizujących treści do szkolnego systemu nauczania – przekonywała Paulina Tarnowska podczas jednej z manifestacji przeciwko zmianom w edukacji.
Episkopat zabiera głos, ale większość Polaków nie chce, żeby to robił
Polski Kościół jest przeciwko edukacji zdrowotnej w tej formie, w jakiej została zaproponowana. W apelu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przeczytamy, że program przedmiotu stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została, zdaniem komisji, potraktowana w sposób marginalny.
Radio Zet opublikowało sondaż IBRIS, w którym zapytano Polaków, czy Kościół katolicki powinien zabierać głos w sprawie lekcji edukacji zdrowotnej w szkołach.
"Nie" - odpowiedziało 66,4 proc. badanych. "Tak" - 25,7 proc. 7,9 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.
Czas na decyzję do 25 września
Program edukacji zdrowotnej dostępny jest na stronie internetowej resortu edukacji. Każdy może się z nim zapoznać.
Komentarze
Alicja
2025-09-02 15:37:32
Episkopat najpierw niech się zajmie pedofilami i innymi dewiantami w swoich szeregach apotem niech pouczają innych. Wiem, ze pedofilami są osoby z różnych grup społecznych ale od księdza wymaga się sto razy więcej i w tym środowisku nie powinno być ani jednego dewianta. No tak, ale pewnie wtedy zabrakłoby ich do zbierania na tacę a kościoły pozostałyby bez księży....Poza tym zwykły obywatel ponosi karę a oni są jedynie odsyłani do innej parafii...czy to jest normalne?
ktoś tam cz3
2025-09-02 15:31:58
Nie będę się dalej zagłębiać w historie rodzinne, bo to nie o to chodzi żeby całą swoją prywatność obnażać na anonimowym forum. Podane przykłady z życia, miały jedynie na celu pokazanie hipokryzji tych, którzy twierdzą że żadna edukacja nie jest potrzebna, a "tradycyjne chrześcijańskie wartości" są najlepszym gwarantem dobrego wychowania. Jak widać na załączonych przykładach, nie są. Moje dzieciństwo, z całym tym brzemieniem, do lekkich nie należało, i żałuję że nie było takiego przedmiotu.
ktoś tam cz2
2025-09-02 15:27:30
Idziemy dalej... obie córki mojej babci mają po 3 dzieci. Z czego 2 po rozwodzie, 2 na "kocią łapę" bez dzieci, 2 w teoretycznie "normalnych rodzinach" choć nie do końca, bo dzieci z różnych ojców, w tym jedno z ciąży w wieku 15 lat. A to tylko jedna strona rodziny. Z drugiej strony też pasmo rozwodów, nieślubnych dzieci, a nawet związki jednopłciowe. W rodzinie pojawiło się też jedno samobójstwo. A przecież w rodzinie zawsze były pielęgnowane "tradycyjne" wartości. Co niedziela do kościoła itp
ktoś tam
2025-09-02 15:21:57
Gdzieś tam, pod innym artykułem, wyskoczył z tekstem że "za moich czasów nie było takich przedmiotów, a ludzie się normalnie rozmnażali, mieli rodziny i był przyrost". No to podsumowujmy: moja babcia miała 12 rodzeństwa, z czego dorosłości dożyła połowa. Sama urodziła 4 dzieci, z czego dwoje zmarło po porodzie. Udało jej się odchować dwie córki, i chociaż męża miała, to w praktyce go nie było bo ciągle chodził gdzieś na wódkę. W efekcie, jedna córka rozwódka, druga podobnie męczy się z pijakiem
Edd
2025-09-02 15:18:59
A było zostawić wdżwr w tamtym kształcie jaki był, a nie próbowałć wciskać dzieciom lewackiej ideologię i promować zboczenia
Prawda nad prawdy
2025-09-02 15:04:52
Walka ciemnoty .isowskiej i czarnej mafii trwa. Zacofanie tych ze wsi i wbijanie im z ambony do głów kłamstw. Od dzisiaj minimum 100 zł. na tacę bo zastaniecie przeklęci przez proboszcza który po kasynach śmiga wypasionym bmw. Ze swoją gosposią (lat25)
gonia
2025-09-02 14:31:11
Zapoznałam się dwa tyg. temu z zakresem programowym. Samoświadomość,stawianie granic,zdrowe odzywianie,aktywność fizyczna, poszanowanie drugiego człowieka,radzenie sobie z emocjami,poszukiwanie pomocy w przypadku zagrożenia, odróżnianie zachowań dorosłych, które mogą byż przekroczeniem granic, ciałopozytywność, wsparcie w rodzinie, jej mocne strony. Trzeba być totalnym ignorantem, żeby doszukiwac się w tym programie deprawacji. Chyba że nieświadomy młody zagubiony człowiek to czyjś target.
Belfer stary
2025-09-02 14:12:15
W szkole ponadpodstawowej w której mam jeszcze parę godzin w zeszłym roku szkolnym na prawie 1.000 uczniów w proporcji pół na pół wg płci, była aż jedna uczennica w ciąży. Te dzieciaki są teraz mądrzejsze od nauczycieli i wiedzą jak robić by nie zrobić. Na religię było zapisanych mniej niż połowa. Czas ciemności powoli jaśnieje.
Ale PO to już
2025-09-02 14:11:51
chyba nie trzeba uczyć samogwałtu ?
?
2025-09-02 14:11:29
Czy pan poseł podskakiwał? Tak ładnie to robi.
robak
2025-09-02 14:04:39
zaciekawiła mnie ta cała dyskusja i poczytałem sobie załozenia programowe.... i nic tam nie ma odnosnie tego co opowiada pis a tym bardziej co kłamie w zywe oczy episkopat. Może nawet nie kłamie- po prostu ktos sie tym nie zainteresował i aby tylko zrobić dym że nie będzie religii dla ciemniaków zrobił zamieszanie a wczesniej nie poczytał co tam ogólnie jest. Wychodzi że czy właczysz republike czy tvn to propaganda cała gębą
