Dziś ostatnia szansa na wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Tylko po co składać jakiekolwiek projekty, jak i tak wiadomo ze wygrają projekty radnych. Nikomu już się nie chce w to bawić, bo z góry wiadomo kto zgarnie pulę. Jak zawsze

Simca

2023-04-13 11:38:44

Tak oto wygląda maskarada zwana budżetem obywatelskim. Niech sobie ludziska myślą, że mają na coś wpływ. Szczecin, My, Obywatelski - wszyscy macie rację, właśnie o to chodzi w tej zabawie. No a ograniczenie głosowania tylko do metody elektronicznej to już nic innego jak dość bezczelne wyeliminowanie sporej grupy mieszkańców z tego pseudogłosowania.