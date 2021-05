Dziki parking na Łaziebnej. Niekończąca się historia

Formalnie to strefa zamieszkania, w której piesi mają pierwszeństwo. Jednak faktycznie to rejon, w którym kierowcy - jak widać - rządzą. Mowa o ul. Łaziebnej, gdzie na dziko parkujące samochody dosłownie spychają przechodniów na jezdnię.

Mimo zmiany statusu dróg części ulic na Starym Mieście, wprowadzenia stref zamieszkania oraz podwyżki cen w Strefie Płatnego Parkowania, niektórzy kierowcy nadal stawiają auta tam, gdzie chcą. Bezkarnie.

Jak w tym przypadku, przy ul. Łaziebnej. Gdzie całkowicie blokują chodnik. Parkują na trawniku, który kołami aut im podobnych został zmieniony w klepisko. Do tego stoją na styku drogi pożarowej, blokując dojazd do garaży i dojście do transformatorowni.

- Jak długo na takie przypadki chamskiego parkowania nie będzie zdecydowanej reakcji służb miejskich? - pytają okoliczni mieszkańcy i - jak np. pani Lucyna, mieszkająca na sąsiednim pl. Orła Białego - przekonują: "W to miejsce nawet na wezwania straż miejska ostatnio nie przyjeżdża".

Taki brak reakcji jest równoznaczny z przyzwoleniem. Może dlatego dziki parking przy ul. Łaziebnej wciąż funkcjonuje. Stając się nie tylko utrapieniem, ale również stwarzając zagrożenie dla pieszych. Co nie jest normalne...

(an)